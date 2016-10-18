Кличко: Німці виділять 200 тисяч євро на проект добудови Подільсько-Воскресенського мосту

«Кілька днів тому у Франкфурті зустрічався з представниками німецького бізнесу щодо добудови Подільсько-Воскресенського мосту. Переговори з німцями веду з цього приводу вже деякий час і є велика зацікавленість. І не просто зацікавленість, а й перші результати. Німецька сторона виділяє 200 тисяч євро на здійснення технічної і фінансової експертизи проекту. Після цього рухатимемося далі», - написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

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Він також прокоментував обговорення в мережі його обмовки під час нещодавнього прямого ефіру на телебаченні.

«Завдяки тому, що з цього гуморять, багато людей дізналося (і це добре), що Київ отримав безкоштовно сучасну снігоприбиральну техніку від наших німецьких друзів. 15 одиниць. З ефіру вийшло, що 16, але, думаю, це не проблема. Домовлюся ще про одну», - додав Віталій Кличко.