КМДА: Для лікування ускладнень грипу місто забезпечило лікарні апаратами штучної вентиляції легень

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає прес-служба.

«Проаналізувавши події минулого року, коли кияни потерпали здебільшого від таких ускладнень грипу, як вірусна пневмонія, ми дійшли висновку, що апарати ШВЛ, яких у наших медзакладах було недостатньо, просто незамінні для порятунку таких хворих. Тож цього року на їх закупівлю столична влада виділила з бюджету міста понад 29 млн грн», – розповів Микола Поворозник.

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За його словами, апарати штучної вентиляції легень вже поставлено у Київські міські дитячі клінічні лікарні № 1 і № 2, та Київську міську дитячу інфекційну лікарню. На черзі – відділення анестезіології та інтенсивної терапії Київських міських клінічних лікарень №№ 3, 4, 9, 17 та Олександрівської клінічної лікарні м. Києва.

«Впевнений, що з новим обладнанням нам вдасться мінімізувати ризики від таких ускладнень грипу, як тяжкі пневмонії. Сподіваюся, що це також допоможе уникнути летальних випадків», – наголосив Микола Поворозник.

Апарат ШВЛ здійснює примусову подачу повітря, забезпечує насичення крові киснем і видалення з легень вуглекислого газу. При цьому в дихальних шляхах і легенях створюється позитивний тиск, що доволі часто для хворого є єдиним шансом на порятунок.

Медики нагадують, що успіх протистояння грипу та ГРВІ залежить не лише від дій лікарів, а й від самої людини.

Тому фахівці радять дотримуватися таких рекомендацій:

- під час підйому захворюваності на грип слід уникати місць скупчення людей, масових заходів;

- при наявності хворого вдома слід забезпечити максимальну його ізоляцію, часто провітрювати кімнату, ретельно мити руки та посуд;

- при контакті з хворими людьми необхідно користуватися у приміщеннях захисними медичними масками або марлевими пов’язками, які необхідно міняти кожні 4 години;

- на підприємствах та в організаціях слід забезпечити комфортний температурний режим;

- для працюючих на свіжому повітрі взимку необхідно організувати пункти обігріву, прийому гарячої їжі та напоїв.

Також лікарі наголошують на необхідності ретельно відслідковувати симптоми захворювання (раптовий підйом температури тіла, кашель, головний біль, біль у горлі, м’язах та суглобах, сильне нездужання, нежить), та у разі їх появи не займатися самолікуванням, а негайно звернутися до лікаря.