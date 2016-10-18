Біля метро "Героїв Дніпра" в активістів в'їхав легковик

Про це пише LB.ua.

Близько 21:10 сталася НП - у натовп протестувальників в'їхала легкова машина. Люди розбіглися в сторони, а один чоловік опинився на капоті. Машина привезла його більше десяти метрів і, різко пригальмувавши, кинула на асфальт.

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Як зазначає видання, присутня поліція не втрутилася в ситуацію і не намагалася зупинити водія. Також є інформація, що машину затримав автопатруль поліції.

Свідки стверджують, що машину на людей пустив поліцейський у цивільному.

Як повідомляв УНІАН раніше, електронна петиція з вимогою негайно зупинити будівництво ТРЦ на колі станції метро "Героїв Дніпра", опублікована 21 липня цього року на офіційному сайті Київради, набрала більше 10 тис. підписів, що є умовою її обов'язкового розгляду.