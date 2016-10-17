На столичному Подолі трамвай зійшов з рейок
19:21, 17 жовтня 2016Київ
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В результаті інциденту ніхто не постраждав
Трамвай на Подолі зійшов з рейок / Фото ТСН.ua
Сьогодні у Києві трамвай маршруту №12 зійшов з рейок, повідомляє ТСН.ua.
Зазначається, що пригода сталася на вул. Кирилівській. Трамвай їхав по прямій, коли задню частину трамваю занесло і він протаранив стовп.
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Внаслідок пригоди ніхто не постраждав.
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