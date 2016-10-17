У Києві затримали "мінера" станції "Петрівка"

Про це повідомили у прес-службі ГУ НП м. Києва.

Зазначається, що інформація про «замінування» станції метро надійшла до поліції в 15:10.

Втім, представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники, виїхавши на місце, не виявили вибухівки.

Однак, чоловіка, який повідомив про «замінування» поліціянтам допомогли піймати перехожі, які вказали на чоловіка, який погрожував замінуванням.

Читайте такожУ Києві стартували роботи з проектування метро на Виноградар«Правопорушник пояснив поліцейським, що таким чином хотів виразити протест», - повідомили в поліції, додавши, що «У поліції з’ясували, що у чоловіка є проблеми із психічним здоров’ям. У розмові із правоохоронцями він сказав, що причетний до вчорашнього «замінування» станції метро «Героїв Дніпра».

«Мінеру» метро загрожує до 6 років ув’язнення згідно із ст. 259 Кримінального кодексу України, передбачено до шести років позбавлення волі.