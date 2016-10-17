До кінця поточного року у Києві буде встановлено близько 2500 лічильників тепла у житлових будинках - КМДА

Про це під час прес-брифінгу щодо проходження опалювального сезону заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що через заблоковані рахунки ПАТ «Київенерго» інвестиційна програма підприємства не могла бути виконана, що загрожувало зривом програми встановлення лічильників. Міська влада змушена була взяти на себе завершення встановлення лічильників.

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«До кінця поточного року у Києві буде встановлено близько 2500 лічильників тепла у житлових будинках. Це дозволить обладнати 100% будинків, що обслуговуються комунальними ЖЕКами. У деяких будинках технічно неможливо встановити прилади обліку, зокрема, через недостатню площу підвалів та необхідність розробки індивідуальних проектних рішень. Тому для таких будинків буде застосовано Механізм перерахунку вартості послуги централізованого опалення залежно від температури зовнішнього повітря (затверджений постановою КМУ №1037 від 30 жовтня 2015 року, – прим.)», – повідомив Пантелеєв.

Він також наголосив, що для киян діятиме програма встановлення систем захисту облікового обладнання від пошкоджень та крадіжок.

Читайте такожКличко: "Ми виділили 40 млн грн на встановлення лічильників тепла у будинках"«За останні два роки вкрадено 407 лічильників. З початку поточного року вкрадено 220 лічильників. Тому ми пропонуємо встановлювати засоби охоронної сигналізації на ліфтових відділеннях та у теплопунктах. Людям необхідно зібрати будинкові збори та прийняти відповідне рішення більшістю голосів мешканців. Далі необхідно звернутись до міського Департаменту житлово-комунальної інфраструктури. Абонплата на місяць становитиме кілька гривень, але будинок буде під гарантованим захистом державної поліції охорони», – зазначив Пантелеєв.