Понад 90% будинків столиці забезпечені теплом - замголови КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо проходження опалювального сезону. Наразі до тепла підключено всі заклади соціальної сфери, за винятком тих, де проводиться реконструкція.

«Ми продовжуємо запуск тепла в будинки киян. Однак, я хочу наголосити, що є категорія будинків, у тому числі ОСББ, ЖБК, відомчі тощо, які ще не подали заявки на підключення до опалення. В основному це будинки, які достатньо утеплені або які прагнуть зекономити», – розповів Петро Пантелеєв.

Він також зауважив, що від початку запуску тепла на тепломережах міста зафіксовано понад 40 пошкоджень.

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«Теплопостачальні організації повинні в оперативному порядку усунути пошкодження та відновити подачу тепла. Крім того, люди повинні бути поінформовані про терміни проведення робіт», – наголосив Петро Пантелеєв.

Представник КМДА додав, що для зниження фінансового навантаження після цьогорічного зростання тарифів міська влада продовжує встановлення будинкових лічильників тепла.

«Цього року ми виконаємо 100% оснащення будинків, які належать до сфери міського управління. В тих будинках, де відсутня технічна можливість для встановлення приладів обліку, буде застосовуватися механізм перерахунку цін на опалення, який прив'язуватиметься до погодних умов», – запевнив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, що за дорученням Київського міського голови Віталія Кличка подачу тепла у лікарні, поліклініки, школи, дитячі садки та інші заклади соціального напрямку було розпочато 10 жовтня. Процес підключення до тепла житлових будинків розпочато 12 жовтня.

Також зауважимо, що технологічно процес підключення опалення може тривати від 7 до 10 днів.