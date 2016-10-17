Влада Києва закликала власників квартир у "будинках Войцеховського" шукати на зиму резервне житло

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, переважна більшість будинків, “умовно кажучи, забудовника Войцеховського”, не підключені до мереж теплопостачання, а тому не можуть бути забезпечені теплом цієї зими.

“Ми зараз проводимо ще раз інвентаризацію таких будинків, щоб принаймні знайти найменшу можливість для їх підключення до тепла. Але будемо чесно казати, що більшість таких будинків не зможе пережити холодну зиму”, - сказав Пантелеєв.

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За його словами, більшість цих новобудов має тільки електричне живлення, але не розраховані на той випадок, якщо в кожній квартирі одночасно включать прилади для обігріву. Електромережі не витримають такого навантаження і, як зазначає Пантелеєв, будинки залишаться навіть без електроенергії.

“Тому ми звертаємося до тих, хто має житло в будинках, які побудовані і не введені в експлуатацію відповідним чином, будь ласка, для себе шукайте резервне житло. Щоб можна було цю зиму нормально пройти, а потім у плановому режимі вже доопрацьовувати питання інженерних мереж”, - наголосив Пантелеєв.

За його словами, наразі вдалося підключити до теплопостачання житловий комплекс “Паркові озера”, оскільки там було більш-менш виконано умови будівництва. Але в інших випадках треба або підключати будинки до мереж централізованого теплопостачання, які ще треба будувати, або ж споруджувати прибудинкову котельню. При цьому Пантелеєв зазначив, що в ході інспекції таких будинків навіть був виявлений один, в якому влаштовано котельню на дровах у підвалі і димохід виведено через вентиляційні канали будинку. “Тобто, там взагалі є загроза життю людей”, - підкреслив заступник голови КМДА.

Як повідомляв УНІАН, раніше мерія оприлюднила перелік 40 об'єктів у столиці, які не можна підключити до тепла. Переважно це житлові будинки забудовника Войцеховського, щодо діяльності якого ведеться розслідування органами прокуратури.

За версією слідства, упродовж 2012-2014 років посадові особи групи будівельних компаній під керівництвом Войцеховського самовільно в Києві зайняли 42 земельні ділянки та незаконно почали на них будівництво низки житлових та офісно-торговельно-житлових комплексів.

17 липня Печерський райсуд Києва обрав Войцеховському запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання в слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 14 мільйонів гривень. 27 липня за Войцеховського внесли заставу, і пізніше його було випущено з-під варти.