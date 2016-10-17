У Києві стартували роботи з проектування метро на Виноградар

У Києві стартували роботи з планування лінії метрополітену

Сирецько-Печерської гілки від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар. Про це пише Еспрессо.TV з посиланням на дані системи ProZorro.

У системі відзначається, що КП «Київський метрополітен» 13 жовтня уклав угоду із «Київпроектом» щодо проектування «зеленої» лінії метро.

Відзначається, що стартова пропозиція на аукціоні, який проходив 26 вересня, складала 141 333 018 грн, але в ході торгів була знижена до 140 583 257 грн.

Читайте такожПетиція проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" набрала більше 10 тисяч підписівЗгідно із тендерною документацією, виконання робіт передбачено терміном 2016-2020 рр. і буде реалізований за кошти міського бюджету.

У проекті необхідно розробити не менше трьох варіантів проходження лінії метро, зокрема із будівництвом станцій в районі Інтернаціональної площі, продовженням лінії до площі Тараса Шевченка та інше.

Зокрема, лінія проходитиме територією Шевченківського та Подільського районів, однак комплекс об’єктів передбачається розташувати на території Подільського району.