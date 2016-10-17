У Києві облаштували підвищений пішохідний перехід

Про це "Київавтодор" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Новий пішохідний перехід з'явився на вул. Прирічній.

"Місце для нового підвищеного переходу корпорація обрала не випадково, адже червоно-біла «зебра» знаходиться на шляху до улюбленого місця відпочинку багатьох оболонців та киян – Оболонської набережної", - зазначили в "Київавтодорі".

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У повідомленні також відзначають, що кількість подібних переходів буде збільшуватися.