У Києві облаштували підвищений пішохідний перехід
02:16, 17 жовтня 2016Київ
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За вихідні на Оболоні робочі "Київавтодору" облаштували ще один підвищений пішохідний перехід.
facebook.com/kievavtodor
Про це "Київавтодор" повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Новий пішохідний перехід з'явився на вул. Прирічній.
"Місце для нового підвищеного переходу корпорація обрала не випадково, адже червоно-біла «зебра» знаходиться на шляху до улюбленого місця відпочинку багатьох оболонців та киян – Оболонської набережної", - зазначили в "Київавтодорі".
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У повідомленні також відзначають, що кількість подібних переходів буде збільшуватися.
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