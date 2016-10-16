У Києві на метро "Героїв Дніпра" вибухівки не знайшли

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП «Київський метрополітен».

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«Станцію «Героїв Дніпра» перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві станцію метро «Героїв Дніпра» закривали для пасажирів на вхід та вихід у зв‘язку з анонімним дзвінком про замінування.