У Києві на метро "Героїв Дніпра" вибухівки не знайшли
17:08, 16 жовтня 2016Київ
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Вибухонебезпечних предметів на станції столичного метро "Героїв Дніпра", яку закривали через повідомлення про замінування, не знайшли.
Станція "Героїв Дніпра" / Фото УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило КП «Київський метрополітен».
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«Станцію «Героїв Дніпра» перевірено. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Працюємо у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві станцію метро «Героїв Дніпра» закривали для пасажирів на вхід та вихід у зв‘язку з анонімним дзвінком про замінування.
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