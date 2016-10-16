У Києві метро "Героїв Дніпра" закрили на вхід і вихід
16:20, 16 жовтня 2016Київ
439
У Києві станцію метро "Героїв Дніпра" закрито через повідомлення про замінування.
Станция "Героев Днепра" / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це оголошують у столичному метрополітені. Потяги минають станцію «Героїв Дніпра» без зупинки.
Читайте такожПетиція проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" набрала більше 10 тисяч підписів
У коментарі УНІАН радник керівника столичного метрополітену Наталія Макогон повідомила, що станцію тимчасово закрито для пасажирів через анонімний дзвінок про замінування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter