У Києві метро "Героїв Дніпра" закрили на вхід і вихід

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголошують у столичному метрополітені. Потяги минають станцію «Героїв Дніпра» без зупинки.

Читайте такожПетиція проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" набрала більше 10 тисяч підписів

У коментарі УНІАН радник керівника столичного метрополітену Наталія Макогон повідомила, що станцію тимчасово закрито для пасажирів через анонімний дзвінок про замінування.