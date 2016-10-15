У столичній підземці на станції "Майдан Незалежності" під потяг потрапила людина

Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.

«Синя гілка. Їдемо від «Героїв Дніпра» до «Контрактової» і від «Теремків» до «Олімпійської». На «Майдані» людина - під поїздом. Працюють всі необхідні служби. З'ясовуємо обставини», - йдеться в повідомленні.