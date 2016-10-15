У столичній підземці на станції "Майдан Незалежності" під потяг потрапила людина
20:45, 15 жовтня 2016Київ
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У Києві тимчасово обмежено рух поїздів по «синій» гілці метрополітену у зв’язку з тим, що на станції «Майдан Незалежності» під поїзд потрапила людина.
У Києві тимчасово обмежено рух поїздів на «синій» гілці / Фото УНІАН
Про це повідомляє прес-служба КП "Київський метрополітен" у Facebook.
«Синя гілка. Їдемо від «Героїв Дніпра» до «Контрактової» і від «Теремків» до «Олімпійської». На «Майдані» людина - під поїздом. Працюють всі необхідні служби. З'ясовуємо обставини», - йдеться в повідомленні.
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