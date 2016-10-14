У київському сквері відкрили пам'ятний знак на честь героїв-добровольців АТО (фото)

У День захисника України відкрито пам'ятний знак на честь героїв-добровольців АТО в сквері, який кияни відстояли від незаконної забудови. Це зробили місцева громада Солом'янського району спільно з воїнами Добровольчого батальйону ОУН, повідомляє Gazeta.ua.

Сквер на перетині вулиць Кудряшова і Проценка був названий ім'ям Героїв добровольчих батальйонів після того, як місцеві жителі спільно з воїнами АТО відвоювали його у забудовників і засадили деревами.

Виступаючи на відкритті пам'ятного знака, командир добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський підкреслив, що українці завжди були готові захищати свою державу зі зброєю. "Зараз ми захищаємо цю землю від внутрішнього агресора, від олігархату, корумпованих чиновників, які зсередини знищують нашу багатостраждальну націю. Забудовник Микитась, який нещодавно став народним депутатом, вирішив забудувати цей сквер разом із колишнім міністром освіти Табачником. Вони хочуть вліпити тут неймовірну багатоповерхівку з підземним паркінгом. Ми цього не допустимо. Тому в цьому сквері ми поставили знак в пам'ять про героїв-добровольців, які віддали життя у боротьбі за свободу України", - сказав комбат.

Як розповів місцевий активіст Василь Швець, ще в лютому 2008 року на громадському обговоренні місцеві жителі виступили проти забудови цієї ділянки. Але, незважаючи на це, в 2015 році термін оренди був продовжений. За його словами, орендарем виступила компанія з формальними офшорними власниками, а підрядником - "Укрбуд", директором якого на той час був Максим Микитась.

Як відомо, протягом 12 років мешканці Солом'янського району Києва боролися проти незаконного будівництва на зсувонебезпечних територіях. Незважаючи на всі заборони і небезпеку, якій вони піддавали місцевих жителів, тут планувалося побудувати 24-поверховий офісний центр. До цього об'єкту мав безпосереднє відношення колишній міністр освіти часів Азарова Дмитро Табачник, а тепер, як заявляють місцеві жителі, причетний колишній глава "Укрбуду" і нардеп Максим Микитась.

Натомість мешканці Солом'янського району столиці зібрали підписи за облаштування там скверу. Також місцева громада звернулася до мера Києва Віталія Кличка з проханням особисто внести проект рішення з облаштування скверу, оскільки на засіданні Київради ще у вересні минулого року було прийнято рішення про надання цій території статусу "зеленої зони". Тепер будівництво тут неможливо, тому договір з фірмою-забудовником має бути негайно припинений.