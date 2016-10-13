Петиція проти будівництва ТРЦ на "Героїв Дніпра" набрала більше 10 тисяч підписів

Так, згідно з даними сайту, на цей момент звернення до влади міста підписали 10,162 тис. громадян.

Автор петиції Павло Касьяненко зазначає: "Киян запевняли, що це хімічне зміцнення грунту над станцією метро. Але це реально ніхто не вірить, що люди самі пересвідчилися в тому, що це йде забудова кола, це схоже на якесь божевілля... Закликаю всіх киян, мешканців Києва, захистити Оболонь від незаконних забудов і нахабного свавілля".

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Як повідомляв УНІАН, у червні на виході зі станції метро "Героїв Дніпра" почалося будівництво торгово-розважального центру. Ділянка землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку. Також стало відомо, що з-за будівельних робіт було пошкоджено стелю станції і платформу. Мешканці навколишніх будинків почали виходити на акції протесту проти будівництва ТРЦ.

Кілька разів на засіданнях сесії Київради кияни просили депутатів та міського голову зупинити будівництво, оскільки вважають, що це може призвести до технічної аварії та трагічних наслідків.

Міський голова Віталій Кличко вже багаторазово заявив, що на "Героїв Дніпра" тривають роботи по плановому зміцненню станції та облаштування гідроізоляції, і їх треба завершити, поки дозволяють погодні умови.

Кличко запевнив, що "будівництво торгового центру буде відбуватися тільки за згодою громади".

Керівник метрополітену Віктор Брагінський підтвердив, що тріщини в стелі та підлозі станції виникли саме під час зазначеного будівництва. У той же час він сказав, що зараз не можна припиняти будівництво, тому що будівельники не встигнуть виконати заплановані роботи по зміцненню конструкцій і станція увійде в зиму "відкритою". Брагінський заявив, що зазначене будівництво не загрожує безпеці пасажирів.