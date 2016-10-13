Кличко поставив завдання підготувати інфраструктуру Києва до Євробачення-2017

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання оргкомітету з підготовки до проведення Євробачення.

«Ми розуміємо, що конкурс такого масштабу – це дуже відповідальна місія. Це імідж не тільки Києва, а загалом нашої держави. Часу у нас лишається не так багато, а роботи вистачає. Тож зволікати не можна», – підкреслив Кличко.

Мер Києва зазначив, що за попередніми прогнозами, під час проведення конкурсу до української столиці завітає близько 20 тисяч гостей з усієї Європи.

«Наше завдання – підготувати інфраструктуру, щоби місто виглядало привабливо. Щоби всі гості, які приїдуть на Євробачення, отримали тільки позитивні враження і емоції від нашого міста. І, хочу підкреслити, безпека – один з ключових етапів підготовки до проведення конкурсу», – наголосив Кличко.

Читайте такожВлада Києва вже провела засідання штабу з підготовки до проведення Євробачення-2017 - Кличко

Він підкреслив, що столична влада сконцентрується на ремонті доріг, облаштуванні інфраструктури навколо МВЦ, де проходитиме конкурс. Зокрема, у планах міста – облаштувати Микільсько-Слобідську набережну.

«Всі незаконні МАФи, які розташовані на підходах до МВЦ, будуть знесені, буде здійснено благоустрій території біля всіх локацій, де відбуватимуться заходи пісенного конкурсу», – зазначив Київський міський голова.

Загалом, зазначив Кличко, завдання міської влади – щоб кожен, хто приїде до Києва, потім став своєрідним амбасадором української столиці у своїй країні і розповідав, які позитивні емоції можна отримати від відвідування Києва.

«Євробачення-2017 – це поштовх для розвитку туристичної інфраструктури нашого міста», – підкреслив мер Києва.

Читайте такожУряд затвердив план підготовки до Євробачення-2017

На порядку денному сьогоднішнього засідання: розробка плану заходів щодо підготовки та проведення у Києві Євробачення-2017; фінансове забезпечення підготовки та проведення конкурсу; забезпечення безпеки; благоустрій територій, прилеглих до офіційних локацій конкурсу; розробка детального плану-графіку щодо підготовки арени та прес-центру Євробачення-2017, а також плану-графіку та забезпечення функціонування офіційних подій і локацій конкурсу; організація транспортного забезпечення офіційних делегацій та гостей; підготовка туристичної інфраструктури міста.

Мер підкреслив, що наради з підготовки до проведення Євробачення-2017 відбуватимуться декілька разів на місяць, щоби контролювати виконання завдань, які на кожному засіданні отримують члени оргкомітету.