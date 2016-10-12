КМДА отримала нові містобудівні повноваження

Процес передачі повноважень згідно з наказом ДАБІ України, серед іншого, включав створення відповідного департаменту в структурі КМДА, конкурсний відбір та фахову підготовку його персоналу, передачу документації на об’єкти, які переходять під контроль столичної влади, та затвердження акту спільної із ДАБІ України комісії.

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"11 жовтня після ретельної перевірки на відповідність та комплектність отриманої документації було підписано акт приймання-передавання справ. Я переконаний, що це важливий крок на шляху децентралізації в Україні. З усвідомленням високого ступеню відповідальності перед громадою Києва ми приступаємо до виконання нових обов’язків", – повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Нові містобудівні повноваження тепер дозволять КМДА повністю контролювати в столиці будівництво об’єктів із І до ІV категорії складності – від виділення земельної ділянки до приймання об’єктів у експлуатацію.

Об’єкти V категорії складності (багатофункціональні будівлі заввишки понад 100 м, будівлі університетів, інститутів, шкіл, мости, АЗС, об’єкти культурної спадщини національного значення тощо) залишаються у сфері відповідальності ДАБІ України.