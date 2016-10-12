Опалення запущено у понад 90% дитячих садків - КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Так, опалення запущено у понад 90% дитячих садків, більше 53% шкіл, понад 58% лікувальних установ та трохи більше 47% об’єктів соціального захисту. Зазначимо, що запуск тепла у названих установах відбувається за окремими заявками їхніх керівників.

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При цьому Пантелеєв нагадав, що сьогодні, 12 жовтня, розпочалося поетапне підключення до теплоносія житлової сфери міста.

Заступник голови КМДА звернув увагу керівників ОСББ та ЖБК на необхідність подачі індивідуальних заявок до енергопостачальних організацій на підключення до опалення.

У прес-службі КМДА також підкреслили, що персональну відповідальність за дотримання належного температурного режиму несуть голови районів та керівники закладів.