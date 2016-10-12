Відсьогодні у Києві заборонили вночі торгувати алкоголем

Відтепер суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на продаж алкоголю, заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої, а також пиво з 23:00 до 10:00 ранку. На ресторани це рішення не поширюється.

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Тих суб’єктів господарювання, які порушуватимуть рішення Київради, рекомендують позбавляти ліцензії на продаж алкоголю.

Також Київрада рекомендує поліції Києва посилити контроль за виконанням Кодексу про адмінпорушення, щоб не допускати розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива на вулицях, у парках та скверах, у спортивних установах і громадському транспорті.

Нагадаємо, 22 вересня Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.