Київ отримав від Німеччини 15 одиниць багатофункціональної снігоприбиральної техніки - Кличко

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«Столиця отримала від Німеччини багатофункціональну техніку, яка прибиратиме вулиці міста взимку. Сьогодні до Києва прибули 15 машин снігоприбиральної техніки – 12 машин виробництва MAN та 3 - марки Mercedes. Це суттєво допоможе столиці впоратися зі снігом в зимовий період. Можу сказати, що Київ готовий до зими, і сподіваємося пройти її без жодних форс-мажорних ситуацій», - зазначив Кличко.

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При цьому мер Києва разом із державним секретарем федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою оглянули на митному терміналі 15 одиниць техніки, яка прибула до столиці.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року почав працювати веб-портал, який дозволяє відстежувати онлайн роботу снігоприбиральних машин у Києві.