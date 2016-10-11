Прокуратура Києва через суд вимагає повернути місту споруджений у 1893 році "будинок Новікова" на Подолі

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, йдеться про так званий «будинок Новікова» – еклектичну споруду в дусі «київського ренесансу» з кутовою баштою, яка була споруджена у 1893 році за проектом архітектора Миколи Казанського.

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На підставі розпорядження Київської міської держадміністрації та укладених у 2002 році інвестиційних договорів будівля була передана під реконструкцію приватній структурі. Однак, як з’ясовано, вказаний будинок передано приватній структурі всупереч приватизаційній процедурі за відсутності відповідного рішення Київської міської ради.

Крім того, наразі пам’ятка архітектури знаходиться у занедбаному стані.

За наведених обставин, прокуратура міста у судовому порядку відстоюватиме позицію щодо визнання права власності на пам’ятку культурної спадщини за територіальною громадою.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня влада Києва заявила, що знесений минулого тижня 100-річний флігель «з ромашками» на вул. Златоустівській, 35, ніколи не перебував на державному обліку як пам’ятка культурної спадщини і був вилучений Департаментом культури КМДА з Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини за висновками експертів.