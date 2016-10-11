У Києві близько половини закладів соціальної сфери вже підключено до тепла - КМДА

Запуск тепла в зазначених установах здійснюється за окремими заявками керівників, повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, увімкнено опалення в 351 дошкільному закладі, 109 школах, 74 лікарнях, 4 об’єктах соціального захисту.

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Підключення соціальної сфери до тепла у столиці розпочалося 10 жовтня. Відповідне розпорядження № 958 «Про теплозабезпечення об’єктів соціальної сфери» Київський міський голова Віталій Кличко підписав 5-го жовтня.

Як зазначають у КМДА, голови районів та керівники зазначених закладів несуть персональну відповідальність за дотримання належного температурного режиму. Підключення до тепла житлових будинків здійснюватиметься з 12 жовтня, відповідно до графіку.