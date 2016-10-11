У Києві починають вмикати опалення в житлових будинках

«Оскільки температура повітря знижується, і в наступні дні середньодобова температура буде нижчою за +8 градусів, ми вирішили, що вже необхідно розпочати подачу тепла в житлові будинки. Оскільки технологічний процес запуску системи потребує певного часу», – зазначив Віталій Кличко.

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Заклади соціальної сфери – лікарні, поліклініки, школи та дитсадки – підключати до теплопостачання в столиці розпочали з 10 жовтня.

Підключення до тепла житлових будинків, відповідно до графіку, поданого ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Єврореконструкція», мало початися 17 жовтня. Втім, за рішенням міської влади, теплопідприємства повинні розпочати подачу теплоносія в оселі киян з 12 жовтня.