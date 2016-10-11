Німецькі інвестори зацікавлені у проекті завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мосту
15:18, 11 жовтня 2016Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко зустрівся з державним секретарем федерального міністерства транспорту та цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомбою.
Віталій Кличко та Райнер Бомба / Фото kievcity.gov.ua
Як зазнчає прес-служба КМДА, у ході зустрічі сторони обговорили подальші кроки та зусилля для добудови Подільсько-Воскресенського мостового переходу в Києві.
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Зокрема, йшлося про запланований на п’ятницю, 14 жовтня, візит Віталія Кличка до Німеччини, де відбудеться зустріч із потенційними інвесторами, які зацікавлені в реалізації проекту Подільсько-Воскресенського мосту.
При цьому Кличко подякував за допомогу, яку німецька сторона надає Києву та підкреслив, що зі свого боку столична влада зробить усе, що від неї залежить, аби закінчити будівництво та зробити пересування киян містом більш комфортним.
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