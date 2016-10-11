У Києві біля метро "Позняки" вночі пошкодили десятки МАФів (фото)

10:33, 11 жовтня 2016
Київ
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Зранку 11 жовтня на ринку з боку вулиці Срібнокільської на Позняках у Києві виявили десятки пошкоджених МАФів.

/ vk.com/david_better

Відповідні фотографії оприлюднюють зранку користувачі соцмереж.

Судячи з них, здебільшого поламані фасади, вікна та двері кіосків.

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Як повідомила УНІАН киянка, яка працює в одному з МАФів, до цього власників неодноразово попереджували та вимагали надати документи на них.

За її словами, більшість МАФів пошкоджені частково, але деякі досить серйозно.

/ twitter.com/vysotskiy

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