У Києві біля метро "Позняки" вночі пошкодили десятки МАФів (фото)

Відповідні фотографії оприлюднюють зранку користувачі соцмереж.

Судячи з них, здебільшого поламані фасади, вікна та двері кіосків.

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Як повідомила УНІАН киянка, яка працює в одному з МАФів, до цього власників неодноразово попереджували та вимагали надати документи на них.

За її словами, більшість МАФів пошкоджені частково, але деякі досить серйозно.