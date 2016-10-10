Столична влада не помітила культурної цінності у знесеній 100-річній садибі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації «Міністерство культури України своїм листом від 16.06.2016 повідомило про недоцільність включення згаданого об’єкту до Реєстру, оскільки він за своїми технічними та архітектурно-художніми якостями не відповідає критеріям...», - зазначили в КМДА.

У січні минулого року вперше було розроблено облікову документацію на садибу з метою визначення статусу споруди Управління охорони культурної спадщини направило пакет документів до Міністерства культури України для розгляду та прийняття рішення щодо внесення об’єкту «Флігель по вул. Златоустівська, 35» до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

У КМДА зазначили, що при повторному вивчені флігеля, Науково-методичною радою Київського центру з охорони, реставрації та використання пам'яток історії отримано додатково висновки профільних установ, визначено, що будівля є аварійною, такою що втратила частину свого об’єму та не відповідає критеріям об’єкта культурної спадщини.

Читайте такожБійці батальйону ОУН провели акцію протесту у центрі столиці та знесли паркан у селищі під Києвом (фото)«На підставі викладеного Департаментом культури видано наказ від 21.09.2016 № 172, згідно якого даний об’єкт вилучено з Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини», - йдеться в повідомленні КМДА.

В той же час зазначається, що надання дозволів на знесення будь яких об’єктів будівництва перебуває поза межами повноважень Департаменту культури. Тому жодних дозволів щодо знесення будівлі на вул. Златоустівська, 35 Департамент не надавав.

Як повідомлялося, флігель «з ромашками» по вул. Златоустівська, 35, був знесений 6 жовтня. За словами громадської активістки та екс-депутата Київради Олени Єскіної, об’єкт протиправно був виключений Департаментом культури КМДА з реєстру щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.

«Ми очікували щось подібне, коли будиночок підпалили у лютому цього року й зарахували до категорії аварійних, але нас запевнили в Управлінні охорони культурної спадщини, що ніколи знищення пам'ятки не допустять», - зазначила Єскіна.

«Відповідно до виданих на сьогодні документів, будинок зносити ніхто не дозволяв. Сподіваюся, правоохоронні органи втрутяться й порушать кримінальну справу (відповідну заяву я подала)», - зазначила також активістка.

За її інформацією, забудовник на місці стародавньої садиби планує звести житлову багатоповерхівку.