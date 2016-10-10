Влада Києва розгляне ініціативу про зведення ТРЦ над станцією метро "Дорогожичі"

Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та депутат Київради Сергій Майзель на своїй сторінці у Facebook.

«На останній науковій раді обговорили чимало важливих питань, які стосуються життя нашого міста. В першу чергу обговорювали можливість реконструкції станції метро «Дорогожичі» з надбудовою громадських приміщень», - написав Майзель.

За його словами, ініціатива належить Київському інвестиційному агентству (КІА - комунальне підприємство, підпорядковується Київській міській державній адміністрації), яке запропонувало побудувати над цією станцією кілька поверхів та відкрити там торговий центр.

«Членами наукової ради було відмовлено КІА у розгляді цього проекту», - зазначив Майзель, водночас додавши, що «була висунута одна важлива вимога – мають бути організовані громадські слухання для обговорення цього питання».

«Якщо громада погодиться на будівництво торгового центру, то наукова рада ще раз розгляне цей проект. В разі позитивного рішення КІА зможе відправити його на інвестиційний конкурс», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, у червні над станцією метро «Героїв Дніпра» почалися будівельні роботи за проектом зведення там торговельно-розважального центру.

За словами мера Віталія Кличка, будівництво біля станції метро «Героїв Дніпра» здійснюється із залученням інвестицій, які частково будуть спрямовані на її оновлення, а частково будуть вкладені у будівництво ТРЦ.

Водночас через будівельні роботи було пошкоджено стелю станції і платформу.

Мешканці навколишніх будинків ще влітку почали виходити на акції протесту проти будівництва ТРЦ. Громадські слухання з цього проекту будівництва відбулися 29 вересня, більшість учасників висловилися проти забудови.

Однак будівельні роботи на «Героїв Дніпра» продовжуються, і кияни в соцмережах інформують про подальшу руйнацію станції.

Разом з тим мер запевняє, що на "Героїв Дніпра" наразі тривають роботи виключно з планового укріплення станції метро та облаштування гідроізоляції і їх треба завершити, поки дозволяють погодні умови. Кличко обіцяє, що без згоди громади ТРЦ не будуватимуть.