У Києві судитимуть чоловіка за організацію масового виробництва і збут алкогольного сурогату

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, цех із незаконного виготовлення алкогольних напоїв зловмисник облаштував у складському приміщенні на території Черкас.

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Отриману внаслідок змішування етилового спирту та технологічної рідкої домішки рідину розливав у пластикові пляшки та пакував у картонні коробки з надрукованим написом «Пшенична» для подальшого продажу в Києві.

Під час обшуків, які були проведенні правоохоронцями, у складському приміщенні виявили та вилучили понад 19 тис. літрів алкогольного сурогату та обладнання, що забезпечувало його масове виробництво.

За результатом проведеного досудового розслідування обвинувальний акт стосовно зловмисника за ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України скеровано до Оболонського райсуду для розгляду по суті.

Як повідомляв УНІАН, у п’яти областях України була зафіксована хвиля масових отруєнь фальсифікованим алкоголем, яка розпочалася 22 вересня. Перші смерті внаслідок отруєння алкоголем були зафіксовані в Харківській області.

Згодом смертельні випадки від отруєння зафіксували в Донецькій, Луганській, Миколаївській і Житомирській областях. Прокурор Харківської області повідомив про затримання організатора та трьох пособників виробництва сурогатного алкоголю. Станом на 7 жовтня було зареєстровано 106 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, із них 40 — з летальним результатом.

Також отруєння сурогатом алкоголю були зафіксовані в Запорізькій області, кількість госпіталізованих унаслідок отруєння на 7 жовтня становила 12 осіб. У всіх постраждалих простежується нетиповий для алкогольних отруєнь симптом — незсідання крові, що може означати потрапляння на територію регіону нового, раніше невідомого алкогольного сурогату.