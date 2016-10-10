"Київенерго" починає подачу тепла для шкіл, дитсадків та лікарень

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Згідно з розпорядженням Київської міської держадміністрації №958 від 5 жовтня, «Київенерго» сьогодні (10 жовтня) починає подачу тепла в столичні установи соціальної сфери», - йдеться в повідомленні компанії.

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За інформацією прес-служби, КМДА доручила компанії почати подачу тепла в школи, дитячі садочки, лікарні та пологові будинки згідно із заявками цих установ.

Також повідомляється, що на сьогодні більш як 90% об'єктів соціальної сфери Києва вже отримали акти готовності до опалювального сезону.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер столиці Віталій Кличко доручив почати подачу тепла у навчальні та медичні установи з 10 жовтня.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, до запуску тепла в столиці буде залучено людські й технічні ресурси всіх причетних комунальних служб і підприємств міста, незважаючи на складнощі старту опалювального сезону цього року. Також Пантелєєв повідомив про збільшення показника аварійності та пошкоджень теплових мереж, а також нагадав, що причиною цього стало блокування рахунків «Київенерго» і, як наслідок, невиконання компанією замін аварійних ділянок теплових мереж.

На початку липня 2016 року Державна виконавча служба на підставі рішень суду заарештувала рахунки «Київенерго», а також рахунки ще понад 100 українських підприємств теплокомуненерго через штрафні санкції «Нафтогазу». У середині вересня «Нафтогаз» опублікував інформацію про борги «Київенерго» в розмірі 1,1 млрд грн.