У центрі Києва обмежено рух транспорту під час міжнародного марафону

Як повідомили напередодні у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у Київському міжнародному марафоні – Wizz Air Kyiv City Marathon 2016 – візьмуть участь понад 6 тис. учасників із 49 країн світу.

В програмі марафону заплановано 5 забігів різної дистанції для дорослих: 2, 5, 10, 21,0975 та 42,195 км. Для дітей передбачені три дистанції: 100 м, 500 м, 1000 м, участь для них безкоштовна. Порівняно з минулим роком загальний призовий фонд марафону виріс вдвічі і становить 78 тис. грн. Кожен учасник дистанції 21 км та 42 км отримає на фініші медаль.

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Цього року траса Київського міжнародного марафону пройшла сертифікацію AIMS та IAAF, тобто атлети матимуть змогу встановлювати рекорди Європи та світу.

9 жовтня з 8:30 до 15:00 буде тимчасово обмежено рух за маршрутом забігу: вулиця Хрещатик – вулиця Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – територія Національного музею історії України у Другій світовій війні – Запечерний провулок – вулиця Лаврська – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Возз’єднання – міст Патона – бульвар Дружби народів – алея Героїв Круг – вулиця Лаврська – територія Національного музею історії України у Другій світовій війні – Запечерний провулок – вулиця Лаврська – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Возз’єднання – міст Патона – бульвар Дружби народів – Либідська площа – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Еспланадна – вулиця Басейна – Бессарабська площа – вулиця Хрещатик – Володимирський узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – вулиця Костянтинівська – вулиця Притисько-Микільська – вулиця Хорива – вулиця Костянтинівська – вулиця Верхній Вал – вулиця Нижній Вал – вулиця Почайнинська – вулиця Введенська – вулиця Костянтинівська – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – вулиця В’ячеслава Чорновола – вулиця Золотоустівська – вулиця Павлівська – вулиця Володимира Винниченка – вулиця Обсерваторна – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – вулиця Десятинна – Михайлівська площа – коло біля Михайлівського Золотоверхого монастиря – вулиця Трьохсвятительська – Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Симона Петлюри – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Еспланадна – вулиця Басейна – Бессарабська площа – вулиця Хрещатик.

На час проведення марафону буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить вулицями, де відбуватиметься забіг.