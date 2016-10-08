У Києві на території депо згоріли два вагони трамваю (фото)

14:19, 08 жовтня 2016
Київ
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У Києві на території депо згоріли два вагони трамваю, причину виникнення загоряння поки не з'ясували.

dsns.gov.ua

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу на території трамвайного депо, що розташоване на пр. Академіка Корольова, надійшло о 5:36.

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Вогнеборці о 5:59 ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, однак вигоріли два вагони трамваю.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.

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