У Києві на території депо згоріли два вагони трамваю (фото)

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу на території трамвайного депо, що розташоване на пр. Академіка Корольова, надійшло о 5:36.

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Вогнеборці о 5:59 ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, однак вигоріли два вагони трамваю.

Причина виникнення загоряння з’ясовується.