У Києві на території депо згоріли два вагони трамваю (фото)
14:19, 08 жовтня 2016Київ
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У Києві на території депо згоріли два вагони трамваю, причину виникнення загоряння поки не з'ясували.
Вигоріли два вагони трамваю / dsns.gov.ua
Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу на території трамвайного депо, що розташоване на пр. Академіка Корольова, надійшло о 5:36.
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Вогнеборці о 5:59 ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає, однак вигоріли два вагони трамваю.
Причина виникнення загоряння з’ясовується.
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