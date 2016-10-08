У Києві створили гігантську композицію з живих хризантем (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Виставка організована КО «Київзеленбуд» з нагоди 60-річчя підприємства.

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Працювали над створенням виставки більше ста ландшафтних дизайнерів, використавши понад 15 тис. квітів різних сортів, 100 тис. метрів кольорової нитки, 100 кг мармурової крихти та інших матеріалів.

Триватиме виставка до 30 жовтня.

Присутній сьогодні на відкритті експозиції заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що пріоритетом у роботі «Київзеленбуду» цієї осені стане висадження в столиці вічнозелених кущів і дерев, оскільки вони найефективніше підкреслюють лінії у міському ландшафті та створюють зелений простір.

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«Загалом до кінця року буде проведено капремонт у 72 парках та скверах, висаджено близько 5000 дерев, з яких 20% займатимуть хвойні та вічнозелені дерева», – сказав він.