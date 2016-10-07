У Києві через капремонту проспекту Глушкова закривається рух тролейбусів № 45

У Києві з 8 жовтня закривається рух тролейбусів маршруту № 45 (станція метро "Васильківська" – станція метро "Виставковий центр").

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Закриття пов’язано із проведенням капітального ремонту дороги непарної сторони проспекту Академіка Глушкова. Читайте такожУ київському метро презентували третій арт-поїзд (фоторепортаж) Водночас для забезпечення пасажирських перевезень організовується рух тролейбусного маршруту № 45Д за напрямком руху: ст. м. «Васильківська» – вул. Васильківська – вул. Михайла Максимовича – вул. Академіка Вільямса – вул. Маршала Якубовського – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – просп. Голосіївський – ст. м. «Деміївська». Орієнтовна дата завершення ремонтних робіт – 17 жовтня. Про відновлення тролейбусів маршруту № 45 буде повідомлено додатково, зазначають в КМДА.

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