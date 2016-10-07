У Києві в ніч на 8 жовтня відключать воду в частині будинків Шевченківського та Солом’янського районів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ «АК «Київводоканал».

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Так, у Шевченківському районі з 22.00 7 жовтня до 11.00 8 жовтня буде відсутнє водопостачання у споживачів: на вул. Січових Стрільців, №№ 49, 49-А, 53, 57, 59, 59-А, 59/65; на вул. Юрія Коцюбинського, 20; на вул. Гоголівській, №№ 36-40, 37/2, 39, 39-А, 41, 41-А, 42, 42-А, 43, 43-А, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

У Солом’янському районі з 21.30 7 жовтня до 11.00 8 жовтня буде відсутнє водопостачання у споживачів: на вул. Героїв Севастополя, №№ 9-А, 11, 11-А, 11 Б, 13, 13-А, 15, 17, 17-А, 17-Б, 19.