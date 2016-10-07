На вихідних через марафон у Києві перекриють центральні вулиці і міст Патона (карта)

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, з 5:00 8 жовтня до 19:00 9 жовтня на вул. Хрещатик буде обмежено рух транспортних засобів для монтажу й демонтажу сцени та спеціальних конструкцій.

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Крім того, 9 жовтня з 8:30 до 15:00 буде тимчасово обмежено рух за маршрутом забігу: вулиця Хрещатик – вулиця Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вулиця Лаврська – територія Національного музею історії України у Другій світовій війні – Запечерний провулок – вулиця Лаврська – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Возз’єднання – міст Патона – бульвар Дружби народів – алея Героїв Круг – вулиця Лаврська – територія Національного музею історії України у Другій світовій війні – Запечерний провулок – вулиця Лаврська – бульвар Дружби народів – міст Патона – проспект Возз’єднання – міст Патона – бульвар Дружби народів – Либідська площа – вулиця Велика Васильківська – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Еспланадна – вулиця Басейна – Бессарабська площа – вулиця Хрещатик – Володимирський узвіз – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа – вулиця Костянтинівська – вулиця Притисько-Микільська – вулиця Хорива – вулиця Костянтинівська – вулиця Верхній Вал – вулиця Нижній Вал – вулиця Почайнинська – вулиця Введенська – вулиця Костянтинівська – вулиця Нижній Вал – вулиця Глибочицька – вулиця В’ячеслава Чорновола – вулиця Золотоустівська – вулиця Павлівська – вулиця Володимира Винниченка – вулиця Обсерваторна – вулиця Січових Стрільців – Львівська площа – вулиця Велика Житомирська – вулиця Володимирська – вулиця Десятинна – Михайлівська площа – коло біля Михайлівського Золотоверхого монастиря – вулиця Трьохсвятительська – Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – площа Перемоги – проспект Перемоги – площа Перемоги – вулиця Саксаганського – вулиця Симона Петлюри – вулиця Жилянська – вулиця Шота Руставелі – вулиця Саксаганського – вулиця Еспланадна – вулиця Басейна – Бессарабська площа – вулиця Хрещатик.

Також забіг відбудеться 8 жовтня з 9:00 до 10:00 без перекриття руху за маршрутом: Паркова дорога – алея Героїв Круг – вулиця Івана Мазепи – вулиця Михайла Грушевського – вулиця Хрещатик.

На час проведення марафону буде внесено зміни у роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить вулицями, де відбуватиметься забіг.