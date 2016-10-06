У Києві відомий столітній особняк позбавили статусу пам'ятки архітектури і знесли

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала депутат Київради Олена Єскіна.

"Сьогодні, за кілька годин до знесення пам'ятника, мені стало відомо з надійного джерела в Київраді, відома старовинна садиба 1910 року протиправно виключена Департаментом культури КМДА (наказ N172 від 21.09.16) з реєстру щойно виявлених об'єктів культурної спадщини та готується до знесення корпорацією "Укрбуд", - повідомила Єскіна.

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"Ми очікували щось подібне, коли його підпалили в лютому цього року і був зарахований до категорії аварійних, але нас запевнили в Управлінні охорони культурної спадщини, такого ніколи не допустять", - написала депутат.

"Вранці в Київраді намагалася з'ясувати ситуацію, і ось, поки писала попередній пост з SOS - будинок ще стояв, а за годину (коли під'їхала), його вже знесли, і на руїнах продовжує працювати будівельна техніка", - розповіла вона.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в центрі Одеси обвалився пам'ятник архітектури "Масонський дім".