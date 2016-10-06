У Києві перейменували Московську площу

Як передає кореспондент УНІАН, рішення підтримали 70 з 88 депутатів Київради.

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Також цим рішенням вулиця Патриса Лумумби перейменована на вулицю Іоанна Павла ІІ, площа Московська - у площу Деміївську.

Рішення було прийнято на виконання закону про декомунізацію.

Водночас, питання перейменування Московського мосту в міст імені Георгія Фукса було знято з розгляду на сьогоднішньому засіданні Київради, оскільки є зауваження щодо нової назви.