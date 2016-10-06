Запуск тепла у Києві триватиме 7-10 днів за узгодженим графіком

Він триватиме 7-10 днів. Це дозволить уникнути хаотичних та самовільних підключень, що спричинюють порушення гідравлічних параметрів схеми опалення та пошкодження теплових мереж. Про це йшлося під час засідання антикризового штабу з підготовки міського господарства Києва до роботи в опалювальний період на чолі з Київським міським головою Віталієм Кличком.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, людські та технічні ресурси усіх дотичних комунальних служби та підприємств міста будуть залучені до запуску тепла у столиці, зважаючи на ті кризові умови, у яких Київ змушений готуватися до зими та у яких здійснює старт опалювального сезону.

«У першу чергу, йдеться про залучення техніки та аварійних бригад для ліквідації аварійних ситуацій та пошкоджень тепломереж, приріст яких збільшився. Якщо у попередні роки рівень приросту пошкоджень становив 10%, то зараз він зріс до 15%. Причиною тому стало блокування рахунків ПАТ «Київенерго» та невиконання, у зв’язку з цим, заміни аварійних ділянок теплових мереж», – повідомив Петро Пантелеєв.

Звітуючи про підготовку до зими, директор Структурного відокремленого підрозділу «Київські теплові мережі» ПАТ «Київенерго» Євген Глушак повідомив, що підприємство залучило інженерний персонал для підготовки системи до опалювального сезону, а також низку підрядних організацій, які виконують роботи, поки що безоплатно, на умовах гарантій з боку ПАТ «Київенерго». «Для ліквідації аварій на теплових мережах підприємство залучило аварійні служби з інших структурних підрозділів, зокрема, СВП «Київські ТЕЦ» та СВП «Київські електричні мережі», – розповів представник «Київенерго».

Разом з тим, Петро Пантелеєв наголосив на актуальності прийняття закону про списання та реструктуризацію боргів теплокомуненерго країни, що надасть змогу розблокувати роботу теплової галузі, оскільки «в борг» теплопостачальні підприємства довго працювати не зможуть.

Заступник голови КМДА також повідомив, що у районах створюються відповідні бригади за участю працівників керуючих компаній та ЖЕДів, які співпрацюватимуть з підрозділами «Київенерго», відповідальними за роботу теплових мереж.

«Їх завдання – цілодобова комунікація, виконання графіків підключення будинків, оперативне усунення аварій, які можуть виникнути в будинках», – підкреслив він.​