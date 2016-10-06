Кличко: на "Героїв Дніпра" проходить плановий ремонт, а не будівництво ТРЦ

Як повідомила прес-служба Київського міського голови, про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на початку засідання Київради.

"Там продовжують нагнітати пристрасті щодо забудов. Хочу ще раз наголосити. По-перше: після ініційованого мною і підписаного керівниками найбільших будівельних компаній меморандуму на будмайданчиках столиці не повинно бути ніякої приватної охорони! Усі забудови охороняє та забезпечує на них правопорядок виключно поліція! І друге: щоб не було спекуляцій. На "Героїв Дніпра" сьогодні тривають роботи з планового укріплення станції метро та облаштування гідроізоляції. І їх треба завершити, поки дозволяють погодні умови", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, що роботи здійснює "Метробуд" і для їхнього завершення необхідний певний час. "І я розумію незручності для мешканців, та потрібен ще деякий час, щоб якісно зробити необхідний ремонт. Ще раз наголошую: будівництво торговельного центру відбуватиметься лише за згоди громади!" - наголосив Кличко.

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Як повідомляв УНІАН, в червні на виході зі станції метро «Героїв Дніпра» почалося будівництво торговельно-розважального центру. Ділянку землі в межах транспортної розв'язки огородили парканом і підігнали будівельну техніку.

Також стало відомо, що через будівельні роботи було пошкоджено стелю станції і платформу.

Мешканці навколишніх будинків почали виходити на акції протесту проти будівництва ТРЦ.

Кілька разів на засіданнях сесії Київради мешканці просили депутатів та міського голову зупинити будівельні роботи на «Героїв Дніпра», оскільки вважають, що це може призвести до технічної аварії та трагічних наслідків.

Голова Оболонської РДА Олександр Цибульщак заявив, що будівельні роботи, які на сьогоднішній день тривають на "Героїв Дніпра", стосуються винятково укріплення станції.

Керівник метрополітену Віктор Брагінський також наполягає, що тріщини в стелі та підлозі станції виникли саме під час зазначеного будівництва. Водночас він сказав, що не можна зараз призупиняти будівництво, бо будівельники не встигнуть зробити заплановані роботи з укріплення конструкцій, і станція ввійде в зиму «відкритою». Брагінський заявив, що зазначене будівництво не загрожує безпеці пасажирів.