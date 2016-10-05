Затяжний дощ став причиною 6-бальних заторів на дорогах Києва (відео)
18:24, 05 жовтня 2016Київ
482
Злива не вщухає з самого ранку. Через погану роботу зливової системи частина асфальту покрита товстим шаром води. Результат - значне збільшення кількості аварій.
Пробки в столиці через дощ / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
Читайте такожВ Україні оголосили штормове попередження
Пробки на дорогах навіть вдень оцінили в 6 балів. За прогнозами синоптиків, дощ припиниться тільки пізно ввечері.
Нагадаємо, у столиці комунальники під час сьогоднішньої зливи почали ремонт дорожнього покриття на Дарниці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter