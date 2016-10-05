Затяжний дощ став причиною 6-бальних заторів на дорогах Києва (відео)

Злива не вщухає з самого ранку. Через погану роботу зливової системи частина асфальту покрита товстим шаром води. Результат - значне збільшення кількості аварій.

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