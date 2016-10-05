У Київському військкоматі розповіли, скільки юнаків потраплять під осінній призов

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив т.в.о. військового комісара Київського військового комісаріату Валентин Кожухівський.

З них 350 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 170 - в Національну гвардію України і 50 - у Державну спеціальну службу транспорту, уточнив Кожухівський.

Він також поінформував, що відправка призовників з Києва до місця проходження служби буде проводитися з 10 жовтня по 25 листопада.

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Кожухівський нагадав, що згідно з указом президента, строковиків не будуть відправляти в зону проведення АТО.

Крім того, він додав, що всього в Києві зареєстровано близько 20 тис. чоловіків призовного віку - 20-27 років.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 4 жовтня розпочався осінній призов на строкову військову службу.

Згідно з рішенням Кабміну, для проходження строкової військової служби в жовтні-листопаді буде відправлено 13,9 тис. осіб.