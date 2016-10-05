У Києві поліцейські затримали кишенькового злодія, що викрав у 84-річного учасника війни гаманець

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Пристойно одягнений чоловік в окулярах викрав у 84-річного учасника війни гаманець. Правоохоронці швидко зупинили правопорушення, звернули увагу свідків на подію і викликали слідчо-оперативну групу для фіксації крадіжки", - сказано в повідомленні.

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У 40-річного місцевого жителя вилучили викрадений гаманець з грошима, банківськими картками та документами потерпілого. Згодом його доправили до управління поліції для проведення подальших слідчих дій.

Зазначається, що відомості про подію зареєстровані. Розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) КК України