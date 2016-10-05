У Києві стартував масштабний конкурс на отримання грантів для освітян

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко в ефірі ТРК "Київ".

"Підтримуючи ініціативних освітян та прогресивні навчальні заклади, ми закладаємо надійну інвестицію в успішний розвиток міста та країни", – наголосила вона.

"Місто підтримує і сприяє творчому пошуку освітян, які прагнуть не просто поділитися з учнями своїми знаннями, а створити умови для повноцінного творчого та гармонійного розвитку школярів", – Старостенко.

За її словами, конкурс відбуватиметься за чотирма напрямами: «Здорова дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю» та «Перспектива освіти». Прийом заявок на участь у конкурсі розпочинається 5 жовтня і триватиме до 19 жовтня включно. Переможець конкурсу, якого визначає конкурсна комісія, отримає грошові винагороди від 50 до 100 тисяч гривень.

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Нагадаємо, що грант «Здорова дитина» призначається дошкільному навчальному закладу та педагогічному працівнику дитсадка на оздоровчо-фізкультурну роботу. Грант «Чуйне серце» може отримати заклад та педагог на впровадження інновацій в організації роботи з дітьми з особливими потребами та втілення ідей рівноправності, толерантності. Грант «Перспектива освіти» призначається вчителям та вихователям для впровадження інноваційних освітніх напрямів у навчальних закладах. Грант міського голови «Заклад з ідеєю» може отримати дошкільний, загальноосвітній, позашкільний та професійно-технічний навчальний заклад комунальної форми власності на підтримку творчої активності педагогічних колективів у реалізації інноваційних підходів до управлінської діяльності, розробці та впровадженні цілісної інноваційної концепції розвитку навчального закладу.

Більш детально з умовами конкурсу можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки, молоді та спорту.​