У Києві з 4 жовтня частково закривається рух трамваїв маршруту №1

Як повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на ділянці від станції "Гната Юри" до Михайлівської Борщагівки перевезення пасажирів здійснюватимуть тільки під час руху трамваїв з або до депо.

На період закриття руху трамваїв збільшується кількість автобусів на автобусних маршрутах № 9 "вул. Булгакова – ст. м. "Лук’янівська" та № 23 "вул. Симиренка – вул. Салютна".

Також організовується робота тимчасового автобусного маршруту № 1-Т "Михайлівська Борщагівка – станція "Ромена Роллана" за трасою: вул. Симиренка – бульв. Кольцова – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – бульв. Кольцова – вул. Симиренка.

Пасажири матимуть право проїзду вказаними маршрутами за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.