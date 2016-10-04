Влада Києва виділила 30 млн грн на закупівлю карет швидкої допомоги

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час презентації медичних автомобілів «Ford», яка відбулася в Міжнародному виставковому центрі.

«Столична галузь охорони здоров’я постійно поповнюється новітніми технічними засобами. Цього року ми вже придбали та передали до медичних закладів 100 нових автомобілів «Ford Fiesta» (Євро 5+). Таким чином ми повністю забезпечили медспецтранспортом первинну та вторинну ланки медичної галузі столиці. На цих автомобілях лікарі оперативно доїжджають до пацієнтів та надають необхідну допомогу вдома інвалідам, онкохворим і тим, хто не може самостійно дістатися лікарні», – розповів Поворозник.

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За його словами, наразі Департамент охорони здоров’я проводить тендер на закупівлю карет швидкої допомоги.

«Процедура торгів найближчим часом завершиться і вже цього року автомобільний парк "швидких" поповниться 15 новими каретами швидкої допомоги, оснащеними за сучасними вимогами. На цьому ми не будемо зупинятися і плануємо повністю замінити автопарк медичного транспорту», – підкреслив заступник голови КМДА.​