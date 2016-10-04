Вперше за останні 17 років здійснено капітальний ремон в академії циркового містецтва - КМДА

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час урочистого відкриття муралів на стінах КМАЕЦМ.

«Академія пройшла довгий шлях становлення: від студії Київського Цирку, яка пізніше була реорганізована у державне училище, а потім у Київський коледж естрадного та циркового мистецтв, – до статусу муніципальної Академії. Місто пишається цим вищим мистецьким навчальним закладом міжнародного масштабу», – зазначила у привітальному слові Ганна Старостенко.

Вона підкреслила, що місто розуміє важливість підтримки та збереження високого статусу естрадно-циркової академії. Тому цьогоріч вперше за останні 17 років тут було здійснено капітальний ремонт аварійної частини фасаду будівлі навчального закладу, його приміщень та інтер’єру. До кінця 2016 року планується завершити всі оздоблювальні та ремонтні роботи фасаду будівлі.

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«Надзвичайно приємно, що вся академія долучилася до перетворень і зі свого боку запропонувала прикрасити дві стіни закладу муралами від молодого київського художника Іллі Павелеця. Тепер перехожих зустрічають сюжети з життя циркових артистів: жонглери, еквілібристи, акробати та ілюзіоністи, які ніби завмерли у магічній виставі», – зазначила Ганна Старостенко.

За її словами, цікавим видовищем стала концертна програма Академії, під час якої учні закладу буквально оживили і переосмислили персонажів з муралів київського художника.