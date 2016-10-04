Паралімпійці-кияни, які здобули медалі в Ріо, отримають грошову винагороду - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Кожного разу, коли синьо-жовтий прапор здіймався в Ріо, ми відчували гордість за наших спортсменів і за нашу країну. Кожна нагорода — це і ваш біль, і ваша перемога над собою, і ваш тріумф. Для багатьох ви — приклад сили духу і шаленої волі до перемоги», — підкреслив Кличко.

Мер подякував паралімпійцям і відзначив, що пишається ними, адже збірна України на Паралімпіаді в Ріо посіла ІІІ командне місце, виборовши 117 медалей. Із них 5 нагород здобули спортсмени-кияни: Катерина Істоміна — золота медаль у плаванні на 100 метрів батерфляєм; Сергій Кліпперт — золото у плаванні на 100 метрів на спині; Оксана Зубковська — золота медаль у легкій атлетиці, стрибки у довжину; Дмитро Соловей — срібло у дзюдо; Ілля Яременко — бронзова медаль у плаванні на 50 метрів вільним стилем.

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«Кожен зі спортсменів, які вибороли з 1 по 3 місце, отримає грошову винагороду: 120 тис. грн — за І місце, 100 тис. грн — за ІІ місце і 80 тис. грн — за ІІІ місце. Тренери, які підготували призерів Паралімпійських ігор 2016 року, також одержать грошову винагороду у розмірі 50% від названих сум. Крім цього, розглядається можливість поліпшення житлових умов спортсменам та тренерам, про що служби КМДА отримали від мене відповідні доручення», — повідомив Київський міський голова.

Віталій Кличко також зауважив, що всі кияни-учасники Паралімпійських ігор є спортсменами Київського міського центру з фізичної культури і спорту «Інваспорт».

«Хочу зазначити: за програмою економічного і соціального розвитку столиці на минулий рік, розпочато капітальний ремонт приміщень Київського міського центру фізичної культури і спорту «Інваспорт» на вул. Верхній Вал, 42-А. Сума видатків у 2015 році становила майже 1 млн 200 тис. гривень, а на завершення робіт цього року передбачено півтора мільйони гривень», — зазначив Віталій Кличко.

Крім того, відзначив мер Києва, до кінця 2016-ого планується виконати капітальний ремонт багатофункціонального спортивного майданчика Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» на вул. Овруцькій, де на капітальний ремонт виділено 900 тис. грн.​