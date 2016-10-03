Деканоїдзе розповіла про створення спеціального "укріпленого" патруля в Києві

Про це розповіла голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе, повідомляє 112.ua.

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"До кінця року ми реально хочемо укомплектувати патрульну поліцію для того, щоб перекрити ще міжнародні, національні траси. Це теж дуже важливо. Тому що я отримую дуже багато скарг, якщо якась машина стоїть у кущах на дорогах. Люди більше не хочуть бачити такий організм, як ДАІ. Але, на жаль, для того, щоб патрульні патрулювали всі ці траси, у нас не вистачає людей. Сподіваюся, новий відбір пройде нормально", - говорить глава Нацполіції.

Деканоїдзе зазначає, що відбір нових співробітників справа не швидка.

"Ми відбираємо близько 1400 осіб, у нас нові посади і нові люди. Не тільки в Києві, але й в Одесі, Запоріжжі, Харкові, Львові. Найголовніше, що ми в Києві зробимо спеціальний "укріплений патруль", який буде підтримувати громадський порядок. Але, на жаль, це конкурс. Це не так, що в один день пройшли. Це тестування. Це поліцейські комісії, це психологічні тести, це фізична підготовка", - додала вона.