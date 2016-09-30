Експерт: Кличко – перший мер, який приділив серйозну увагу трагедії в Бабиному Яру

Таку думку висловив виконавчий директор АП"POLITCONSULTANT.org" Микола Волгов.

«З року в рік, наші «верхівки» приїжджали до меморіалу «Бабиного Яру», тільки на річницю. Але особливо ніхто нічого не робив для того, щоб увічнити цю страшну пам'ять в нашій культурі, а історія, як відомо, повторюється, як тільки про неї забуваєш. Меморіальний комплекс «Бабин Яр» був у жахливому стані. У парку давно влаштувалися «бомжі», кругом сміття, а в 2011 році й зовсім був зруйнований меморіал, на якому було вигравірувано ім'я екс-президента Ізраїлю. До цього нікому не було справи», - заявив Волгов.

Він повідомив, що з бюджету виділили близько 31 мільйона гривень на впорядкування меморіалу. «Хто б що не говорив, але Кличко єдиний мер, який серйозно зайнявся цією культурною спадщиною Києва. Працювали вдень і вночі. Вивозили смісття, що роками таам лежало, повністю відновлювали Алеї Праведників і Алеї Мучеників. Результат показує, що все можливо, коли в цьому зацікавлені», - сказав експерт.

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Експерт підкреслив, що питання створення Меморіального центру пам'яті жертв Голокосту «Бабин Яр» - це серйозний міжнародний проект, який прямо впливає на імідж не тільки столиці, а й країни в цілому.

«Кличко ще в 2015 році анонсував плани по будівництву меморіалу, була створена робоча група, яка готувала підгрунтя більше року і ось, нарешті, за участю міжнародної громадськості та президента України відбулося підписання Декларації про наміри створення Меморіального центру пам'яті жертв Голокосту "Бабин Яр". Це серйозний міжнародний проект, від якого залежить імідж всієї країни», - повідомив він.

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