Кличко з депутатами Київради поклав квіти до монументу жертвам Бабиного Яру

«Зараз ми знаходимося в Національному заповіднику «Бабин Яр». 75 років тому на цьому місці відбулася страшна трагедія – масові розстріли євреїв, українців, ромів. Тільки протягом 29 та 30 вересня 1941 року були розстріляні 34 тисячі євреїв. Сьогодні тут присутні представники КМДА, депутати Київради. Хочу звернутися до всіх вас: наша місія – зробити все, щоб до 80-ї річниці трагедії був створений меморіал жертв цієї трагедії світового масштабу як нагадування про помилки минулого, які в жодному разі не повинні повторитися в майбутньому", – звернувся Віталій Кличко до присутніх.

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Мер наголосив, що сьогодні у київських школах перший урок був присвячений вивченню трагедії Бабиного Яру. Крім того, протягом усього дня в Національному заповіднику Бабин Яр будуть проводити екскурсії для школярів.

У заході взяли участь депутати Київради, керівники районних адміністрацій, голови департаментів КМДА.

Також сьогодні міський голова візьме участь в урочистостях, приурочених до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру. Зокрема, о 10:00 Віталій Кличко візьме участь у підписанні Декларації намірів створення Меморіального центру жертв Голокосту «Бабин яр» у Національному музеї Тараса Шевченка.

Крім того, о 15:00 запланована участь Віталія Кличка в офіційному прийнятті Президента України офіційних делегацій у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал».

О 19:00 мер Києва візьме участь у загальнодержавних жалобних заходах у Національному історико-меморіальному заповіднику «Бабин Яр».